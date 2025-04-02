Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Đường số 2, Phướng Tân Phú, Quận 7 (dự kiến dời Văn phòng về gần Vòng xoay Phú Lâm, Quận 6), Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm rõ định hướng phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để triển khai công việc phù hợp.

Chịu trách nhiệm vấn đề tài chính của Công ty, nắm bắt và đưa ra định hướng phát triển, sử dụng tài chính phù hợp nhất trong từng thời kỳ.

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược về tài chính, phân tích tình hình kinh tế – tài chính của Công ty.

Kiểm soát chi phí không vượt quá quy định, chứng từ hợp lệ. Thực hiện kiểm tra chéo để kịp thời phát hiện những sai sót, phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro.

Kiểm tra và theo dõi quỹ lương, quỹ phí phục vụ, các khoản thuế,...

Xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.

Quản lý lưu trữ hệ thống sổ sách, hóa đơn - chứng từ kế toán, các tài liệu và báo cáo kế toán theo đúng quy định; kiểm soát các chứng từ đảm bảo tính pháp lý, quy chế.

Đại diện Công ty để làm việc với cơ quan thuế, các cơ quan chức năng nhà nước.

Lập báo cáo tài chính định kỳ kịp thời và chính xác theo luật thuế hiện hành (thanh toán, khai thuế, hợp đồng và hồ sơ liên quan...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí Kế toán Trưởng hoặc tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất.

Tiếng Trung (hoặc tiếng Anh) lưu loát 4 kỹ năng (nghe - nói - đọc - viết)

Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp; am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hoạch toán kế toán.

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Xét tăng lương theo kỳ hoặc khi hoàn thành tốt công việc.

Thưởng/quà tặng dịp lễ, tết & sinh nhật.

Teambuilding hàng năm và nhiều hoạt động khác trong năm.

Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin