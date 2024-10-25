Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Chuyên môn:

Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động Tài chính Kế toán của Công ty; Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của phòng Tài Vụ; Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kế toán; Xây dựng hệ thống quy trình, quy định cho hoạt động của phòng Tài vụ; Xây dựng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán quản trị; Quản lý hệ thống Kế toán, sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ, hệ thống báo cáo và các tài liệu liên quan; Đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán cho nhân viên phòng Tài vụ và các đơn vị trực thuộc; Giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên phòng Tài vụ;

Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động Tài chính Kế toán của Công ty;

Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của phòng Tài Vụ;

Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kế toán;

Xây dựng hệ thống quy trình, quy định cho hoạt động của phòng Tài vụ;

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán quản trị;

Quản lý hệ thống Kế toán, sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ, hệ thống báo cáo và các tài liệu liên quan;

Đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán cho nhân viên phòng Tài vụ và các đơn vị trực thuộc;

Giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên phòng Tài vụ;

2. Báo cáo:

Làm các báo cáo liên quan đến phòng Tài vụ theo định kỳ tháng/ quý/ năm

3. Phần mềm SAP

Quản lý và cập nhật số liệu trên phần mềm SAP

4. Đối ngoại:

Quan hệ tốt và làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng, đoàn thể có liên quan đến công việc của phòng Tài vụ

5. Kiêm nhiệm:

Tham gia kiểm soát số liệu báo cáo kế toán của Công ty lương thực Vĩnh Hà; Hỗ trợ các công việc, bộ phận khác, kết hợp đưa ra hướng xử lý, giải quyết các vướng mắc; Hỗ trợ xử lý và giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ của Chi nhánh Đà Nẵng; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT.

Tham gia kiểm soát số liệu báo cáo kế toán của Công ty lương thực Vĩnh Hà;

Hỗ trợ các công việc, bộ phận khác, kết hợp đưa ra hướng xử lý, giải quyết các vướng mắc;

Hỗ trợ xử lý và giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ của Chi nhánh Đà Nẵng;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Giới tính: Nữ

+ Thời gian làm việc: Hành chính (8:00 – 17:30 từ thứ 2 – sáng thứ 7)

Hành chính

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan như: Tài chính kế toán, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp,…

+ Có chuyên môn, nghiệp vụ tốt

+ Kỹ năng quản lý và giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng, phần mềm SAP

+ Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhạy bén

+ Kỹ năng sắp xếp công việc tốt và cẩn thận, chịu được áp lực

+ Am hiểu về các quy định của cơ quan hành chính Nhà nước phục vụ cho công việc

+ Có kiến thức về thuế doanh nghiệp, luật doanh nghiệp đối với lĩnh vực tài chính kế toán

+ Có năng lực điều phối và kết hợp tốt với các phòng ban liên quan, quan hệ tốt với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác

+ Ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các Công ty Sản xuất quy mô lớn (> 500 lao động) và đang sinh sống tại khu vực Hà Nội

Ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các Công ty Sản xuất quy mô lớn (> 500 lao động)

+ 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: 30 – 40 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực trong buổi phỏng vấn)

30 – 40 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực trong buổi phỏng vấn)

+ Được hỗ trợ các thiết bị làm việc như: máy tính,…

+ Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,… theo đúng quy định của Pháp luật

+ Các chế độ khác: thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, Team building,… theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin