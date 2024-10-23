Tuyển Kế toán trưởng công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng tài chính-kế toán. Xây dựng quy trình và đảm bảo các hoạt động kế toán được thực hiện đúng quy trình. Đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của sổ sách kế toán. Quản lý công tác lưu trữ và sắp xếp hóa đơn, chứng từ; sổ sách của phòng. Tham gia việc xây dựng quy chế thu chi, quy chế tiền lương, khen thưởng. Trực tiếp đứng ra thực hiện việc tìm kiếm và đàm phán các chính sách ngân hàng dành cho doanh nghiệp Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các tài sản, dòng tiền. Lên kế hoạch nguồn tài chính hàng tuần cho ban lãnh đạo. Kiểm soát báo cáo tài chính và lập các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo, chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo về tính chính xác của báo cáo. Kiểm soát chi phí và đưa ra phương án tiết kiệm chi phí. Kiểm soát các hợp đồng kinh tế của công ty để đảm bảo vệ quyền lợi cao nhất. Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên kế toán, nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên. Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế và các đối tác liên quan khác. Tham mưu cho Ban giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện các công việc khác liên quan đến phòng tài chính kế toán theo chỉ đạo của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính... Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc Đã từng làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty tài chính, chứng khoán, BĐS... Có thể làm việc dưới áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, gắn bó lâu dài với tổ chức.

Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh. Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa...thưởng lễ, Tết theo qui định của Bộ Lao động. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định. Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng. Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia

