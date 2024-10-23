Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính, tư vấn sử dụng vốn hiệu quả; quản lý dòng tiền.
• Kiểm soát hệ thống kế toán: Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác.
• Lập báo cáo quản trị nội bộ: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị trên excel google sheet; kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đảm bảo thông tin chính xác.
• Phân tích và cảnh báo các chi phí về giá vốn, chi phí quản cáo, chi phí nhân sự... để giảm thiểu rủi ro tài chính và tối ưu chi phí cho Công ty.
• Lập báo cáo thuế: Kiểm soát việc ghi nhận và hạch toán kế toán trên phần mềm misa các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày về thuế và lập báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh ... theo chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành.
• Xây dựng quy trình: Xây dựng các quy trình nghiệp vụ kế toán phù hợp với luồng hoạt động kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp để kiểm soát tài chính 1 cách chặt chẽ.
• Quản lý nhân sự: Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc.
• Theo dõi lưu trữ hợp đồng kinh tế và các chứng từ kế toán: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Lưu trữ toàn bộ chứng từ kế toán khoa học đảm bảo chứng từ không bị thất lạc.
• Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận khác khi cần

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về chuyên môn và kinh nghiệm • Học vấn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính; • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ; • Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là excel và phần mềm kế toán; • Kỹ năng quản lý, phân tích báo cáo, giao tiếp và đàm phán tốt; • Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; • Có kỹ nang tuy duy tốt tư duy toán học tư duy logic; • Có kỹ năng kiểm soát số liệu tốt; • Có kỹ năng phân tích tài chính, khả năng lập và phân tích báo cáo kế toán cũng như quản trị tài chính doanh nghiệp... • Am hiểu về pháp luật như luật thương mại, các luật về thuế...
Yêu cầu khác • Có tính tổ chức: biết cách sắp xếp công việc hiệu quả sao cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất; • Có đạo đức nghề nghiệp: tuân thủ nguyên tắc kế toán, các quy định quy chế của công ty và quy định của pháp luật; • Không ngại làm chi tiết; • Luôn có tinh thần học hỏi các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc hiệu quả nhất; • Có khả năng thích nghi tốt với môi trường làm việc mới nhanh; • Đáng tin cậy: đảm bảo thông tin về tài chính công ty luôn được bảo mật; • Là một người đồng hành cùng ban lãnh đạo công ty nên suy nghĩ luôn hướng về lợi ích chung của Công ty; • Không ngại nói ra sự thật, không ngại va chạm các phòng ban, luôn bảo vệ được số liệu mình đưa ra; • Cẩn thận, trung thực dám nghĩ và dám nói với ban lãnh đạo về rùi ro, sai sót trong chính công việc của phòng mình phụ trách và các phòng ban liên quan khác để từ đó tìm giải pháp ngăn chặn phòng ngừa tránh gây ra thất thoát trong tương lai; • Độ tuổi: 30 – 40 tuổi; • Có khả năng làm việc ngoài giờ khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 20-30 triệu, chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty trong từng thời điểm
• Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp
• Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Dương Quảng Hàm- Quan Hoa- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

