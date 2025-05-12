Tuyển Kế toán trưởng Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 15 USD

Mô tả công việc:

- Hỗ trợ, kiểm soát công tác tổ chức hạch toán kế toán các đơn vị thành viên.

- Đầu mối hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan.

- Lập báo cáo thuế, báo cáo quản trị định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Ban giao phó.

Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập năm khoảng từ 150 triệu/năm - 300 triệu/năm, bao gồm: lương vị trí công việc, lương kinh doanh, thưởng quý/năm, thưởng các dịp lễ tết...

- Cơ hội phát triển: đào tạo chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

- Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm BIC Care dành riêng cho cán bộ BIC và người thân.

- Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, team building, party… du lịch, nghỉ mát hàng năm.