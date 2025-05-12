Tuyển Kế toán trưởng Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 15 USD

Tuyển Kế toán trưởng Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 15 USD

Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC)
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC)

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC)

Mức lương
700 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 263 Đường Cầu Giấy, Dich Vong, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 700 - 15 USD

Mô tả công việc:
- Hỗ trợ, kiểm soát công tác tổ chức hạch toán kế toán các đơn vị thành viên.
- Đầu mối hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan.
- Lập báo cáo thuế, báo cáo quản trị định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Ban giao phó.
Chế độ đãi ngộ:
- Thu nhập năm khoảng từ 150 triệu/năm - 300 triệu/năm, bao gồm: lương vị trí công việc, lương kinh doanh, thưởng quý/năm, thưởng các dịp lễ tết...
- Cơ hội phát triển: đào tạo chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.
- Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm BIC Care dành riêng cho cán bộ BIC và người thân.
- Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, team building, party… du lịch, nghỉ mát hàng năm.

