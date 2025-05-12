Tuyển Kế toán trưởng Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC)
- Hà Nội: 263 Đường Cầu Giấy, Dich Vong, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 700 - 15 USD
Mô tả công việc:
- Hỗ trợ, kiểm soát công tác tổ chức hạch toán kế toán các đơn vị thành viên.
- Đầu mối hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan.
- Lập báo cáo thuế, báo cáo quản trị định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Ban giao phó.
Chế độ đãi ngộ:
- Thu nhập năm khoảng từ 150 triệu/năm - 300 triệu/năm, bao gồm: lương vị trí công việc, lương kinh doanh, thưởng quý/năm, thưởng các dịp lễ tết...
- Cơ hội phát triển: đào tạo chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.
- Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm BIC Care dành riêng cho cán bộ BIC và người thân.
- Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, team building, party… du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Với Mức Lương 700 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
