Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BẢO MY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lập kế hoạch và quản lý tài chính trong Công ty. Đồng thời tham gia góp ý về việc huy động và sử dụng nguồn vốn cho Ban TGĐ. Trực tiếp thực hiện công tác theo dõi thu hồi công nợ.

Chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện, kiểm tra và đối chiếu các số liệu tài chính trên bản báo cáo so với thực tế hoạt động công ty. Thực hiện lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban TGĐ.

Kiểm tra, rà soát các báo cáo thuế phải nộp của Công ty. Đồng thời thực hiện công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu trên các báo cáo kế toán chi tiết của Công ty.

Trực tiếp lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên bộ phận kế toán.

Theo dõi tiến trình các hợp đồng kinh tế của Công ty và kiểm duyệt các khoản thanh toán được đề nghị.

Phân công thực hiện theo dõi tài sản cố định, hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ và các nghiệp vụ kế toán khác.

Giám sát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán liên quan.

Quản lý, phân công công việc, hướng dẫn nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán và thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban TGĐ.

Chịu trách nhiệm giao dịch với các cơ quan, đơn vị khác về các vấn đề có liên quan đến tài chính.