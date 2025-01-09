Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KALO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KALO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KALO
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Công tác quản trị
- Đề xuất, xây dựng hệ thống báo cáo quản trị phục vụ công tác phân tích, điều hành doanh nghiệp của Ban giám đốc
- Xây dựng các định mức, cơ cấu thu chi, chính sách tài chính theo yêu cầu
- Đề xuất các giải pháp quản trị vận hành hệ thống tài chính tối ưu cho doanh nghiệp.
Công tác chuyên môn nghiệp vụ
- Tổ chức và trực tiếp thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp (theo phương án đã được duyệt), phục vụ công tác lập báo cáo.
- Tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân sự phòng kế toán
- Số hóa các hoạt động tài chính kế toán
Công tác vận hành
- Tổ chức vận hành phòng kế toán: giao việc, kiểm tra, đánh giá
- Phối hợp với các phòng chức năng trong công ty xây dựng, cải tiến các quy trình liên quan
Các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Từ 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp và từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng trong doanh nghiệp Sản xuất.
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán; Thành thạo phần mềm Excel
- Kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính, hiểu biết các thủ tục, nghiệp vụ kế toán,
- Có trách nhiệm cao trong công việc, có thể làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.
- Có khả năng giải quyết vấn đề, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, có năng lực lãnh đạo, điều hành nhóm làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 25 triệu, deal trực tiếp khi phỏng vấn
- BHXH, BHYT, BHTN, phép năm 12 ngày theo quy định
- Phúc lợi (hiếu, hỉ, ốm đau, tai nạn, sinh nở, các ngày lễ, nghỉ hè, lương tháng 13... theo quy định của công ty;
- Hỗ trợ thiết bị làm việc
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

