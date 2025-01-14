Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, ngõ 139 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, tổ chức chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán.

Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý/ năm

Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, sở kế hoạch đầu tư, kho bạc nhà nước, hải quan... và các đối tác như ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp...

Trực tiếp báo cáo lên lãnh đạo, kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý năm.

Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán dự án... về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý thu chi

Làm một số công việc khác do lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm: 5 năm làm kế toán trưởng

Nghiệp vụ: nắm được cách hạch toán tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nắm vững các quy định về thuế, tài chính, và các chính sách chế độ khác hiện hành

Kỹ năng quản lý tốt

Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel...)

Các phần mềm kế toán như Misa...

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng: Thưởng cuối năm, 30/4; 1/5, 1/6;...

Du lịch hằng năm và nhiều hoạt động: văn nghệ, thể thao, party...

Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON

