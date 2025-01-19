Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

- Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê;

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị;

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan chế độ kế toán và chính sách thuế kịp thời, cảnh cáo việc vị phạm các quy định về chế độ kế toán và quy chế quản trị Công ty cho các phòng ban/ bộ phận và TGĐ;

- Tổ chức lập báo cáo tài chính công ty đảm bảo chất lượng và thời gian Quy định;

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty;

- Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp để tiết kiệm chi phí;

- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn;

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế Toán Trưởng tại các Công ty có quy mô 100 nhân sự trở lên

Có chứng chỉ Kế toán trưởng

Ưu tiên có kinh nghiệm cũng lĩnh vực Làm đẹp, Dịch vụ.

Biết sử dụng các phần mềm phổ biến trên máy vi tính và phần mềm về Kế toán.

Kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực và quản lý công việc tốt;

Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề khá;

Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu tốt;

Kỹ năng lưu trữ hồ sơ, văn bản khá

Tại CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL

