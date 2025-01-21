Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A25 A26 KDC Kim Sơn, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/kế toán/thuế đúng pháp luật, phù hợp đặc điểm Công ty.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp (đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng)

Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động thu chi tài chính

Quản lý, kiểm tra, kiểm soát và theo dõi sổ sách kế toán – chứng từ doanh nghiệp

Tồng hợp, phân tích tài chính công ty thường xuyên nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kinh doanh

Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả.

Lập – trình bày báo cáo tài chính, cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của nhà nước và quy định của công ty. Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan: Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Ngân hàng...

Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản định kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra.

Quản lý, đào tạo, sắp xếp kế toán viên thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ phòng kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ dưới 42 tuổi,Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, tài chính,...

Kiến thức chuyên sâu kế toán tài chính, báo cáo quản trị

Sử dụng máy tính thành thạo (Excel, phần mềm kế toán)

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và hướng đến hiệu quả công việc.

Khả năng lãnh đạo, xử lý vấn đề

Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng bao quát và giám sát công việc

Khả năng tổng hợp, phân tích, giải quyết các công việc phát sinh

Chịu được áp lực cao và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước (tham gia BHXH, BHYT, BHTN)

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, Teambuilding, Year end party...

Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, thưởng tháng 13, thưởng thâm niên ...

Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin