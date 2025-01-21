Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Aqua 4, Vinhomes Golden River Số 2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Quản lý hoạt động kế toán:

Tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp.

Đảm bảo hệ thống kế toán được vận hành đúng quy định của pháp luật và chính sách nội bộ công ty.

- Lập kế hoạch tài chính:

Xây dựng ngân sách tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Dự đoán dòng tiền, quản lý và kiểm soát ngân sách, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra và lập báo cáo:

Kiểm tra, đối chiếu các số liệu kế toán, các số liệu công nợ nội bộ đảm bảo tính chính xác và trung thực.

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định pháp luật (tháng, quý, năm).

Chuẩn bị báo cáo tài chính nội bộ và đưa ra các khuyến nghị cải thiện tình hình tài chính.

- Đảm bảo tuân thủ quy định:

Giám sát việc thực hiện các chính sách kế toán, thuế, pháp lý.

Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về tài chính và kế toán.

- Quản lý đội ngũ kế toán:

Phân công, hướng dẫn, đào tạo và giám sát công việc của nhân viên phòng kế toán.

Đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ, xây dựng và phát triển năng lực nhân viên phòng kế toán.

- Tư vấn tài chính:

Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán, đầu tư.

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, giảm thiểu rủi ro tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, trong đó ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương.

Thành thạo các phần mềm kế toán và công cụ văn phòng (MISA, SAP, Excel...).

Hiểu biết sâu về pháp luật thuế, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý tốt đội ngũ tài chính kế toán.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định quyết đoán.

Có mục tiêu gắn bó lâu dài với công ty.

Phẩm chất trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực (Thử việc 2 tháng)

Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ

Du lịch hằng năm cùng công ty

Được hưởng chế độ BHXH đầy đủ sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Ăn trưa tại công ty, phụ cấp phí gửi xe

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6, 8h00 – 12h00 thứ 7, nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi.

Địa điểm làm việc: Aqua 4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

