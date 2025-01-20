Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 23 Triệu

Mức lương 19 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Thăng Long, Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 19 - 23 Triệu

- Tổ chức, xây dựng hệ thống kế toán phù hợp quy định, chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.

- Phân công công việc và điều hành hoạt động bộ phận kế toán. Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán đảm bảo tính trung thực, chính xác.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ, các khoản vay ngân hàng, công nợ ...xử lý các vấn đề trong bộ phận.

- Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước: Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, báo cáo thuế GTGT, BCTC và các báo cáo theo sự yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội nhóm.

- Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu và các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 19 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và quyết toán thuế, nắm rõ quy định về kế toán và thuế.

- Có khả năng tổ chức, sắp xếp thông tin tốt; Thành thạo vi tính, phần mềm kế toán.

- Đã từng làm việc cho các loại hình công ty Logistics, thương mại, dịch vụ.

Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS

