Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xét duyệt, kiểm soát bộ chứng từ mua hàng, thanh toán chi phí.

• Hạch toán, theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho, định mức tồn kho.

• Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

• Tính, hạch toán tiền lương, BHXH.

• Thực hiện hạch toán, đăng ký, kê khai và nộp các khoản thuế GTGT, thuế TNCN, tiền thuê đất, thuế môn bài, thuế TNDN.

• Lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch kinh doanh.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cấp, trình độ: Tốt nghiệp đại học chính qui các chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán.

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc làm tối thiểu 3 năm làm kế toán tổng hợp.

• Kiến thức:

+ Am hiểu về các phần mềm quản lý doanh nghiệp, tài chính kế toán.

+ Nắm vững kiến thức về luật tài chính, kế toán, thuế, quản lý kho, công nợ bán hàng… của Nhà nước

• Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc thành công trong môi trường làm việc nhóm.

+ Kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề.

+ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.

+ Kỹ năng đào tạo, truyền đạt và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)

- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lên đến 2 tháng lương.

- Xét tăng lương, thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.

- Gói phúc lợi thăm quan, nghỉ mát hàng năm từ 8-10 triệu đồng/người.

- Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty,… của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company

