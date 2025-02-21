Tuyển Kiểm toán viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website:https://tuyendung.bidv.com.vn/tin-tuyen-dung/500/chuyen-vien-cong-nghe-the-cap-2.html

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Công nghệ thẻ cấp 2

Số lượng: 01

Nơi làm việc: Trung tâm Thẻ và vận hành

Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025 - 06/03/2025

Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng nhân sự Đợt 2 – Năm 2025 cho các Ban Trung tâm Trụ sở chính

BIDV mang theo sứ mệnh là tập đoàn tài chính ngân hàng luôn tiên phong, đồng hành vì sự phát triển vững bền của khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Chuyên viên Công nghệ thẻ cấp 2. Ở vị trí này, bạn sẽ đóng vai trò thực hiện thiết kế hoặc triển khai các hoạt động nghiệp vụ theo chính sách, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ của BIDV, có yêu cầu sử dụng kiến thức chuyên môn, với sự giám sát nhất định từ cấp trên.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Quản lý hệ thống thẻ, dữ liệu thẻ

 Rà soát, đánh giá tổng thể kiến trúc công nghệ hệ thống thẻ của toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Nghiên cứu, đánh giá khả năng đáp ứng công nghệ thẻ mới đối với hiện trạng hệ thống thẻ