Tuyển Kiểm toán viên Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nghiệp vụ về Bảo mật thông tin

- Quản lý vận hành các hệ thống an toàn thông tin của công ty: firewall, anti virus, SIEM, DLP, NAC,...

- Quản lý, vận hành hệ thống chứng chỉ số, HSM.

- Thiết lập, quản trị và giám sát các hệ thống VPN.

- Quản trị hệ thống phòng chống mã độc, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan tới mã độc trên các hệ thống máy chủ, máy trạm.

- Thực hiện dò quét điểm yếu kỹ thuật; kiểm thử an ninh mạng, hệ thống máy chủ, ứng dụng và xây dựng phương án, hỗ trợ khắc phục các điểm yếu.

- Tham gia xây dựng, rà soát và hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn thông tin.

- Tham gia các dự án phần mềm trong vai trò tư vấn, đánh giá an ninh thông tin lớp ứng dụng, dữ liệu.

- Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường an toàn thông tin cho Công ty.

- Báo cáo tình hình an toàn thông tin định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý.