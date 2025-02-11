Tuyển Kiểm toán viên Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)
- Hà Nội: Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiệp vụ về Bảo mật thông tin
- Quản lý vận hành các hệ thống an toàn thông tin của công ty: firewall, anti virus, SIEM, DLP, NAC,...
- Quản lý, vận hành hệ thống chứng chỉ số, HSM.
- Thiết lập, quản trị và giám sát các hệ thống VPN.
- Quản trị hệ thống phòng chống mã độc, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan tới mã độc trên các hệ thống máy chủ, máy trạm.
- Thực hiện dò quét điểm yếu kỹ thuật; kiểm thử an ninh mạng, hệ thống máy chủ, ứng dụng và xây dựng phương án, hỗ trợ khắc phục các điểm yếu.
- Tham gia xây dựng, rà soát và hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn thông tin.
- Tham gia các dự án phần mềm trong vai trò tư vấn, đánh giá an ninh thông tin lớp ứng dụng, dữ liệu.
- Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường an toàn thông tin cho Công ty.
- Báo cáo tình hình an toàn thông tin định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
