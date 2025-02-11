Tuyển Kiểm toán viên Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiểm toán viên Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)

Kiểm toán viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiệp vụ về Bảo mật thông tin
- Quản lý vận hành các hệ thống an toàn thông tin của công ty: firewall, anti virus, SIEM, DLP, NAC,...
- Quản lý, vận hành hệ thống chứng chỉ số, HSM.
- Thiết lập, quản trị và giám sát các hệ thống VPN.
- Quản trị hệ thống phòng chống mã độc, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan tới mã độc trên các hệ thống máy chủ, máy trạm.
- Thực hiện dò quét điểm yếu kỹ thuật; kiểm thử an ninh mạng, hệ thống máy chủ, ứng dụng và xây dựng phương án, hỗ trợ khắc phục các điểm yếu.
- Tham gia xây dựng, rà soát và hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn thông tin.
- Tham gia các dự án phần mềm trong vai trò tư vấn, đánh giá an ninh thông tin lớp ứng dụng, dữ liệu.
- Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường an toàn thông tin cho Công ty.
- Báo cáo tình hình an toàn thông tin định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm của Bảo mật thông tin

Tại Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)

Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

