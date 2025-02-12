Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
Tiếp nhận thông tin từ trưởng bộ phận và chủ đầu tư. Thiết kế phương án phối cảnh Ngoại thất- Nội thất.
Triển khai hồ sơ thiết kế và bản vẽ thi công.
Phối hợp làm việc với thầu phụ.
Giám sát thi công và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công liên quan đến thiết kế.
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc
Kinh nghiệm 1 năm trở lên.
Thành thạo các phần mềm đồ hoạ : AutoCad, SketchUp, 3D smax, Photoshop…
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản : từ 11.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)
BHXH,BHYT và các phúc lợi khác theo quy định.
Làm việc tại quận 7 và tại công trình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
