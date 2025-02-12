Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân

Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ trưởng bộ phận và chủ đầu tư. Thiết kế phương án phối cảnh Ngoại thất- Nội thất.
Triển khai hồ sơ thiết kế và bản vẽ thi công.
Phối hợp làm việc với thầu phụ.
Giám sát thi công và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công liên quan đến thiết kế.

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc
Kinh nghiệm 1 năm trở lên.
Thành thạo các phần mềm đồ hoạ : AutoCad, SketchUp, 3D smax, Photoshop…

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : từ 11.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)
BHXH,BHYT và các phúc lợi khác theo quy định.
Làm việc tại quận 7 và tại công trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

