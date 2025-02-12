Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Tiếp nhận thông tin từ trưởng bộ phận và chủ đầu tư. Thiết kế phương án phối cảnh Ngoại thất- Nội thất.

Triển khai hồ sơ thiết kế và bản vẽ thi công.

Phối hợp làm việc với thầu phụ.

Giám sát thi công và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công liên quan đến thiết kế.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc

Kinh nghiệm 1 năm trở lên.

Thành thạo các phần mềm đồ hoạ : AutoCad, SketchUp, 3D smax, Photoshop…

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : từ 11.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)

BHXH,BHYT và các phúc lợi khác theo quy định.

Làm việc tại quận 7 và tại công trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Minh Ân

