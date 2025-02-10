Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 308 - 308C Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dưới sự hướng dẫn và điều phối của Quản lý dự án và Trưởng nhóm, thực hiện công việc thiết kế kiến trúc cho các công trình công nghiệp.

Hỗ trợ Quản lý dự án và Trưởng nhóm các vấn đề về công trình như tính pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, tìm hiểu và phân tích các số liệu liên quan đến công trình...

Các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc.

Có từ 1-3 năm kinh nghiệm về thiết kế kiến trúc công nghiệp.

Bắt buộc sử dụng thành thạo Revit; sử dụng được CAD;

Ưu tiên ứng viên biết thêm Lumion.

Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc, tinh thần làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ vào các ngày Trung thu, Noel.

Công ty hỗ trợ xe taxi/grab khi ra ngoài làm việc.

Đảm bảo chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Ngoài ra còn có các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.

Được làm việc trong môi trường công ty Hàn Quốc có vị thế trong lĩnh vực thiết kế, môi trường làm việc tử tế, chuyên nghiệp, lãnh đạo tích cực, có tầm nhìn.

Được làm việc dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia thiết kế có chuyên môn cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và Trưởng nhóm trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiệt tình.

Được làm việc trong toà nhà cao cấp, tiện nghi, văn phòng sạch đẹp (ROBOT TOWER Quận 3, TP.HCM).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIỆT NAM

