Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Minh Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 90A đường số 37 Phường Tân Quy, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Quản lý thi công nhà dân dụng, nhà phố, biệt thự

- Giám sát, theo dõi tiến độ thi công công trình

- Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao

Địa điểm làm việc: Làm Việc Tại KV HCM, Quận 7, Quận 2

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên Xây dựng hoặc các ngành liên quan

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nhà có hầm

- Có khả năng làm việc đội nhóm.

- Siêng năng, chịu khó có nhu cầu cầu tiến

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Minh Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 18.000.000 -30.000.000đ/tháng tùy vào năng lực làm việc

- Được thưởng theo năng lực

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Được hưởng bảo hiểm tai nạn 24/24 và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao

- Các khoản thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty

- Các chế độ phúc lợi khác theo thâm niên làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Minh Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin