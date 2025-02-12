Tuyển Kiến trúc sư WACONTRE ONE MEMBER LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27E Trần Nhật Duật, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thực hiện các thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết cho thiết bị cơ khí, tính toán cho các dự án thiết kế.
Lập bản vẽ thi công các thiết bị dựa trên hướng dẫn chi tiết từ các bộ phận liên quan.
Tính toán các thông số kỹ thuật liên quan đến thiết kế và lắp đặt thiết bị.
Sử dụng AutoCAD để vẽ và thiết kế các bản vẽ chi tiết cho thiết bị cơ khí.
Quản lý tiến độ và chất lượng dự án.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3 năm kinh nghiệm trong thiết kế thiết bị cơ khí xây dựng.
Thành thạo AutoCAD để thiết kế bản vẽ kỹ thuật.
Kinh nghiệm trong việc thiết kế các hệ thống cơ khí, máy móc phục vụ công trình xây dựng.
Lập bản vẽ thi công thiết bị dựa trên hướng dẫn từ các bộ phận liên quan.
Tính toán các thông số kỹ thuật liên quan đến thiết kế và lắp đặt thiết bị.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các bộ phận khác trong dự án.
Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc T2 - T6 (8:00 - 17:00)
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Thưởng lễ/Tết, lương tháng 13
Du lịch công ty hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
