Tuyển Kiến trúc sư WACONTRE ONE MEMBER LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27E Trần Nhật Duật, Quận 1, Quận 1

Thực hiện các thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết cho thiết bị cơ khí, tính toán cho các dự án thiết kế.

Lập bản vẽ thi công các thiết bị dựa trên hướng dẫn chi tiết từ các bộ phận liên quan.

Tính toán các thông số kỹ thuật liên quan đến thiết kế và lắp đặt thiết bị.

Sử dụng AutoCAD để vẽ và thiết kế các bản vẽ chi tiết cho thiết bị cơ khí.

Quản lý tiến độ và chất lượng dự án.

3 năm kinh nghiệm trong thiết kế thiết bị cơ khí xây dựng.

Thành thạo AutoCAD để thiết kế bản vẽ kỹ thuật.

Kinh nghiệm trong việc thiết kế các hệ thống cơ khí, máy móc phục vụ công trình xây dựng.

Lập bản vẽ thi công thiết bị dựa trên hướng dẫn từ các bộ phận liên quan.

Tính toán các thông số kỹ thuật liên quan đến thiết kế và lắp đặt thiết bị.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các bộ phận khác trong dự án.

Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc T2 - T6 (8:00 - 17:00)

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Thưởng lễ/Tết, lương tháng 13

Du lịch công ty hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

