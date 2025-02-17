Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159/19 khu phố 9, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai dự án từ thiết kế sơ phác đến thiết kế kỹ thuật thi công

Phân tích đề tài để chọn được phương án thiết kế

Khảo sát hiện trạng; lập tiến độ công việc; triển khai bản vẽ sơ phác; triển khai bản vẽ cơ sở; triển khai bản vẽ kỹ thuật – thi công.

Làm việc với các nhà cung cấp vật liệu, lập bảng mẫu vật liệu

Chỉnh sửa bản vẽ trong các giai đoạn thiết kế và trong giai đoạn thi công

Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ thiết kế từ các bộ phận chuyên môn và hoàn thiện hồ sơ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ: độ tuổi 23-33.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc.

Có kinh nghiệm triển khai bản vẽ kiến trúc từ 1 năm trở lên. Hoặc có ý tưởng sáng tạo (concept).

Sử dụng thành thạo phần mềm các phần mêm chuyên môn: Autocad, Sketchup, 3Dmax, Vray/Corona, Lumion, Photoshop... và các phần mềm văn phòng: Word, Excel, PowerPoint...

Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai bản vẽ kỹ thuật cho các công trình nhà ở, biệt thự, văn phòng, dịch vụ giải trí.

Tiếng Anh: có khả năng đọc hiểu từ chuyên ngành trong bản vẽ

Có tinh thần trách nhiệm cao và kỹ năng làm việc theo nhóm.

Không ngại khó, ham học hỏi và cẩn thận, chi tiết.

Có khả năng làm ngoài giờ, chịu được áp lực công việc cao vì tiến độ công trình phụ thuộc theo khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, 12 ngày phép/ năm

- Thưởng Tết, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và Công ty

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát

