Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN
- Hồ Chí Minh: số 5, đường số 38, phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Triển khai hồ sơ bản vẽ kiến trúc từ Thiết kế cơ sở đến bản vẽ thi công.
Đề xuất ý tưởng phù hợp cho Dự án. Thực hiện thiết kế ý tưởng, bản vẽ phối cảnh, bản vẽ bố trí mặt bằng và triển khai chi tiết kỹ thuật phần kiến trúc công trình.
Thiết kế 3D ngoại thất.
Hỗ trợ giám sát thi công
Lập kế hoạch quản lý chất lượng và tiến độ hồ sơ thiết kế kiến trúc cho công trình.
Trực tiếp làm việc với các nhà thầu tư vấn thiết kế để điều chỉnh thiết kế theo ý kiến của Chủ đầu tư.
Bóc tách khối lượng kiến trúc cho công tác đấu thầu
Nắm vững nguyên lý thiết kế và cấu tạo chi tiết, kỹ thuật, vật liệu, tiến độ
Và một số công việc khác do Giám đốc yêu cầu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Có khả năng đi gặp và làm việc tốt với Chủ Đầu Tư và bộ phận liên quan.
Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành: Revit, Autocad, Sketchup, Photoshop ...
Có khả năng làm việc và hỗ trợ nhóm tốt, kỹ năng tổ chức, quản lý dự án và lập kế hoạch, bao gồm khả năng đa nhiệm nhiều nhiệm vụ
Có tính sáng tạo, chú ý tiểu tiết cũng như nhìn được bức tranh toàn cảnh
Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, hiện đại và hỗ trợ lẫn nhau, được tiếp cận với nhiều kiến thức thực tế về thi công, và thiết kế.
Được tiếp xúc với nhiều khách hàng, mở rộng mối quan hệ, tăng kĩ năng giao tiếp.
Đóng BHXH, BHYT khi kí hợp đồng chính thức
Nghỉ lễ, nghỉ tết, theo đúng quy định của nhà nước, và có thưởng theo quy chế của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI