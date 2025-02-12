Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 5, đường số 38, phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Triển khai hồ sơ bản vẽ kiến trúc từ Thiết kế cơ sở đến bản vẽ thi công.

Đề xuất ý tưởng phù hợp cho Dự án. Thực hiện thiết kế ý tưởng, bản vẽ phối cảnh, bản vẽ bố trí mặt bằng và triển khai chi tiết kỹ thuật phần kiến trúc công trình.

Thiết kế 3D ngoại thất.

Hỗ trợ giám sát thi công

Lập kế hoạch quản lý chất lượng và tiến độ hồ sơ thiết kế kiến trúc cho công trình.

Trực tiếp làm việc với các nhà thầu tư vấn thiết kế để điều chỉnh thiết kế theo ý kiến của Chủ đầu tư.

Bóc tách khối lượng kiến trúc cho công tác đấu thầu

Nắm vững nguyên lý thiết kế và cấu tạo chi tiết, kỹ thuật, vật liệu, tiến độ

Và một số công việc khác do Giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kiến trúc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Có khả năng đi gặp và làm việc tốt với Chủ Đầu Tư và bộ phận liên quan.

Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành: Revit, Autocad, Sketchup, Photoshop ...

Có khả năng làm việc và hỗ trợ nhóm tốt, kỹ năng tổ chức, quản lý dự án và lập kế hoạch, bao gồm khả năng đa nhiệm nhiều nhiệm vụ

Có tính sáng tạo, chú ý tiểu tiết cũng như nhìn được bức tranh toàn cảnh

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng: Trên 15.000.000 + Phụ cấp + Thưởng theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, hiện đại và hỗ trợ lẫn nhau, được tiếp cận với nhiều kiến thức thực tế về thi công, và thiết kế.

Được tiếp xúc với nhiều khách hàng, mở rộng mối quan hệ, tăng kĩ năng giao tiếp.

Đóng BHXH, BHYT khi kí hợp đồng chính thức

Nghỉ lễ, nghỉ tết, theo đúng quy định của nhà nước, và có thưởng theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN

