Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 666/41 Đ. Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phân tích hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.
Tham gia vào quá trình lập dự toán và kế hoạch thi công.
Đề xuất các giải pháp thiết kế tối ưu về kỹ thuật và kinh tế.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ thiết kế.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành (AutoCAD, Revit, SAP,...).
Lập kế hoạch và biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình.
Phối hợp với các bên liên quan (nhà thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư,...) để giải quyết các vướng mắc.
Lập báo cáo tiến độ và khối lượng công việc.
Quản lý hồ sơ dự án (bản vẽ, nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu,...).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng, có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (AutoCAD, Revit,...) và các phần mềm quản lý dự án.
Có kiến thức vững chắc về kỹ thuật xây dựng, vật liệu xây dựng và quy trình thi công.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp tốt và chịu được áp lực cao.
Nhiệt tình, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ tết.
Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân, nâng cao tay nghề.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội thăng tiến.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Các phúc lợi khác: du lịch, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát

Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 666/41 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

