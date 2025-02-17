Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 42 - 44 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai thiết kế kỹ thuật công trình và nội thất

- Lên ý tưởng thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư

- Tham gia thiết kế, triển khai cho các dự án

- Kết nối tốt với Kết cấu & MEP

- Lập bản vẽ phối cảnh ngoại thất và nội thất cơ bản, bản vẽ thi công chi tiết,…hoàn thiện hồ sơ thiết kế công trình được giao phó

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 22 – 55 tuổi, tốt nghiệp các trường cao đẳng, Đại học các chuyên ngành về Kiến trúc Sư, Xây dựng,…

- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành: Revit, Autocad, Sketchup, Photoshop và các phần mềm văn phòng.

- Có khả năng làm việc và hỗ trợ nhóm tốt, kỹ năng tổ chức, quản lý dự án và lập kế hoạch, bao gồm khả năng đa nhiệm nhiều nhiệm vụ

- Có tính sáng tạo, chú ý tiểu tiết cũng như nhìn được bức tranh toàn cảnh

- Kỹ năng phân tích với khả năng giải quyết vấn đề và khả năng toán học xuất sắc

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Trẻ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận

- Được hưởng nghỉ và chế độ theo Nhà nước

- Làm việc tốt sẽ được tăng lương và thưởng theo qui định của Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Phỏng vấn nếu đạt ( đi làm ngay )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Trẻ

