Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Đề xuất, đưa ra các ý tưởng thiết kế và chủ trì thiết kế, kiến trúc nhà dân dụng, nhà phố, biệt thự, villa (cổ điển, tân cổ điển)...

- Gặp gỡ khách hàng, lên phương án thiết kế, bản vẽ sơ bộ và làm việc trực tiếp với khách hàng. Có khả năng tư vấn tốt

- Tiến hành thiết kế, triển khai chi tiết bản vẽ trên các phần mềm ứng dụng.

- Có khả năng sáng tác tốt, ưu tiên diễn họa nội, ngoại thất tốt.

- Sáng tạo và nhạy bén trong thiết kế, biết cách kết hợp giữa thẩm mỹ và công năng.

- Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Hồ sơ ứng tuyển gồm: CV + Portfolio

2. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

- VP QUẬN 3: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

- VP THỦ ĐỨC: 159 đường số 5, KP 2, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- VP CẦN THƠ: làm việc tại Hồ Chí Minh sau đó chuyển về Cần Thơ

3. THU NHẬP VÀ QUYỀN LỢI:

- Lương cứng: 15-18 triệu + Hoa hồng. Thu nhập từ 20-35 triệu