Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: 147 Hai Bà Trưng, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Đề xuất, đưa ra các ý tưởng thiết kế và chủ trì thiết kế, kiến trúc nhà dân dụng, nhà phố, biệt thự, villa (cổ điển, tân cổ điển)...
- Gặp gỡ khách hàng, lên phương án thiết kế, bản vẽ sơ bộ và làm việc trực tiếp với khách hàng. Có khả năng tư vấn tốt
- Tiến hành thiết kế, triển khai chi tiết bản vẽ trên các phần mềm ứng dụng.
- Có khả năng sáng tác tốt, ưu tiên diễn họa nội, ngoại thất tốt.
- Sáng tạo và nhạy bén trong thiết kế, biết cách kết hợp giữa thẩm mỹ và công năng.
- Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7
- Hồ sơ ứng tuyển gồm: CV + Portfolio
2. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
- VP QUẬN 3: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- VP THỦ ĐỨC: 159 đường số 5, KP 2, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- VP CẦN THƠ: làm việc tại Hồ Chí Minh sau đó chuyển về Cần Thơ
3. THU NHẬP VÀ QUYỀN LỢI:
- Lương cứng: 15-18 triệu + Hoa hồng. Thu nhập từ 20-35 triệu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
