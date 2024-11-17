Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Tasco, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Triển khai và hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật xây dựng sử dụng AutoCAD và Revit
- Phối hợp với khách hàng cũng như các kỹ sư triển khai bản vẽ để hoàn thiện bản vẽ.
- Cập nhật và chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan
- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng trong quá trình triển khai bản vẽ
- Nắm vững các tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật trong công tác thiết kế công trình dân dụng, nhà xưởng công nghiệp;
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm trong công tác thiết kế công trình dân dụng, nhà xưởng công nghiệp;
- Triển khai bản vẽ shopdrawing về mảng kiến trúc
- Thành thạo các phần mềm dựng kiến trúc nhà xưởng; dân dụng
- Có thể đi công tác;

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Nam từ 27 -45 tuổi
- Tiếng Anh sử dụng trong triển khai bản vẽ song ngữ.

Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, thưởng dự án
- Được tham gia Team building, Nghỉ mát hàng năm
- Chế độ BHXH, BHTN, nghỉ phép 18 ngày/ năm và các chế độ nghỉ ốm, nghỉ lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 27, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-2 KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

