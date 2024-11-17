Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
- Hà Nội: Tòa Tasco, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Triển khai và hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật xây dựng sử dụng AutoCAD và Revit
- Phối hợp với khách hàng cũng như các kỹ sư triển khai bản vẽ để hoàn thiện bản vẽ.
- Cập nhật và chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan
- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng trong quá trình triển khai bản vẽ
- Nắm vững các tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật trong công tác thiết kế công trình dân dụng, nhà xưởng công nghiệp;
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm trong công tác thiết kế công trình dân dụng, nhà xưởng công nghiệp;
- Triển khai bản vẽ shopdrawing về mảng kiến trúc
- Thành thạo các phần mềm dựng kiến trúc nhà xưởng; dân dụng
- Có thể đi công tác;
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 27 -45 tuổi
- Tiếng Anh sử dụng trong triển khai bản vẽ song ngữ.
Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia Team building, Nghỉ mát hàng năm
- Chế độ BHXH, BHTN, nghỉ phép 18 ngày/ năm và các chế độ nghỉ ốm, nghỉ lễ tết theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
