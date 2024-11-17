Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Tasco, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

- Triển khai và hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật xây dựng sử dụng AutoCAD và Revit

- Phối hợp với khách hàng cũng như các kỹ sư triển khai bản vẽ để hoàn thiện bản vẽ.

- Cập nhật và chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan

- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng trong quá trình triển khai bản vẽ

- Nắm vững các tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật trong công tác thiết kế công trình dân dụng, nhà xưởng công nghiệp;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm trong công tác thiết kế công trình dân dụng, nhà xưởng công nghiệp;

- Triển khai bản vẽ shopdrawing về mảng kiến trúc

- Thành thạo các phần mềm dựng kiến trúc nhà xưởng; dân dụng

- Có thể đi công tác;

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Nam từ 27 -45 tuổi

- Tiếng Anh sử dụng trong triển khai bản vẽ song ngữ.

Quyền Lợi

- Thưởng tháng 13, thưởng dự án

- Được tham gia Team building, Nghỉ mát hàng năm

- Chế độ BHXH, BHTN, nghỉ phép 18 ngày/ năm và các chế độ nghỉ ốm, nghỉ lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

