Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Triển khai dự án từ bước quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công
Lập thuyết minh cho các hồ sơ, bản vẽ đã thiết kế
Phối hợp và làm việc với các bộ môn kỹ thuật liên quan: Kết cấu, cơ điện, PCCC
Làm việc với Chủ đầu tư & đối tác trong quá trình triển khai dự án
Kiểm tra rà soát chất lượng hồ sơ bản vẽ nộp cho khách hàng, chủ đầu tư

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, Chuyên ngành Kiến trúc
Có kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí Kiến trúc sư, Có kinh nghiệm triển khai tốt bản vẽ kỹ thuật 2D ( đã từng triển khai dự án nhà công nghiệp là một lợi thế)
Có kiến thức về các bộ môn liên quan: điện, nước, kết cấu, PCCC. Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm của nhà nước

Tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận theo năng lực từ 15.000.000 – 18.000.000 đồng, được đánh giá năng lực, đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm.
15.000.000 – 18.000.000
Đóng BHXH theo quy định của pháp luật. Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng nóng và thưởng cuối năm cạnh tranh.
Các chế độ bổ sung như tổ chức chương trình vu lan báo hiếu thăm hỏi gia đình cán bộ nhân viên, các chương trình thăm khám sức khoẻ định kỳ.
Cơ hội du lịch hè tối thiểu 1 lần/năm.
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện. Được cung cấp đầy đủ các thiết bị, chỗ ngồi phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P.605, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

