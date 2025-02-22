Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

Triển khai dự án từ bước quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công

Lập thuyết minh cho các hồ sơ, bản vẽ đã thiết kế

Phối hợp và làm việc với các bộ môn kỹ thuật liên quan: Kết cấu, cơ điện, PCCC

Làm việc với Chủ đầu tư & đối tác trong quá trình triển khai dự án

Kiểm tra rà soát chất lượng hồ sơ bản vẽ nộp cho khách hàng, chủ đầu tư

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên, Chuyên ngành Kiến trúc

Có kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí Kiến trúc sư, Có kinh nghiệm triển khai tốt bản vẽ kỹ thuật 2D ( đã từng triển khai dự án nhà công nghiệp là một lợi thế)

Có kiến thức về các bộ môn liên quan: điện, nước, kết cấu, PCCC. Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm của nhà nước

Tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận theo năng lực từ 15.000.000 – 18.000.000 đồng, được đánh giá năng lực, đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm.

Đóng BHXH theo quy định của pháp luật. Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng nóng và thưởng cuối năm cạnh tranh.

Các chế độ bổ sung như tổ chức chương trình vu lan báo hiếu thăm hỏi gia đình cán bộ nhân viên, các chương trình thăm khám sức khoẻ định kỳ.

Cơ hội du lịch hè tối thiểu 1 lần/năm.

Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện. Được cung cấp đầy đủ các thiết bị, chỗ ngồi phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng

