Tuyển Kiến trúc sư CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt
- Hồ Chí Minh: 587 Lạc Long Quân, phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 400 - 1 USD
- Trực tiếp gặp gỡ khách hàng, tư vấn, lên ý tưởng thiết kế mặt bằng, mặt tiền và kiến trúc công trình (2D hoặc 3D).
- Tư vấn khách hàng về những vấn đề liên quan đến kiến trúc như phong thủy, màu sắc, chất liệu, kiểu dáng của vật tư hoàn thiện và nội thất…
- Tham gia giám sát tác giả kiến trúc công trình đảm bảo ý tưởng thiết kế.
- Phối hợp với các bộ phận khác (kết cấu, nội thất…) để kiểm tra tính tương thích của từng hạng mục công trình và đôn đốc giải quyết công việc.
- Tuân thủ các quy trình thiết kế của Công ty và các quy định, tiêu chuẩn chuyên ngành.
- Đảm bảo tất cả các bản vẽ được Quản lý trực tiếp kiểm tra và duyệt trước khi phát hành ra công trường.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 400 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong việc khai triển phối cảnh cũng như bản vẽ nhà phố và biệt thự.
- Có khiếu thẩm mỹ, am hiểu những quy luật cơ bản trong việc phối hợp những mảng kiến trúc, màu sắc, phong thủy.
Tại CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
