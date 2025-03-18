Tuyển Kiến trúc sư CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1 USD

Mức lương 400 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 587 Lạc Long Quân, phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 400 - 1 USD

- Trực tiếp gặp gỡ khách hàng, tư vấn, lên ý tưởng thiết kế mặt bằng, mặt tiền và kiến trúc công trình (2D hoặc 3D).

- Tư vấn khách hàng về những vấn đề liên quan đến kiến trúc như phong thủy, màu sắc, chất liệu, kiểu dáng của vật tư hoàn thiện và nội thất…

- Tham gia giám sát tác giả kiến trúc công trình đảm bảo ý tưởng thiết kế.

- Phối hợp với các bộ phận khác (kết cấu, nội thất…) để kiểm tra tính tương thích của từng hạng mục công trình và đôn đốc giải quyết công việc.

- Tuân thủ các quy trình thiết kế của Công ty và các quy định, tiêu chuẩn chuyên ngành.

- Đảm bảo tất cả các bản vẽ được Quản lý trực tiếp kiểm tra và duyệt trước khi phát hành ra công trường.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 400 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong việc khai triển phối cảnh cũng như bản vẽ nhà phố và biệt thự.

- Có khiếu thẩm mỹ, am hiểu những quy luật cơ bản trong việc phối hợp những mảng kiến trúc, màu sắc, phong thủy.

Tại CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin