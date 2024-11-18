Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIGHOMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 373 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thiết kế kiến trúc: Hỗ trợ đội ngũ thiết kế trong việc phát triển các ý tưởng kiến trúc, tham gia vào quá trình lập phương án thiết kế và hoàn thiện các bản vẽ kiến trúc.

Phát triển kỹ năng thực tế: Tham gia vào các dự án thực tế để rèn luyện kỹ năng lập bản vẽ 2D, 3D và cập nhật kiến thức về các phần mềm kiến trúc mới nhất.

Nghiên cứu và học hỏi: Luôn được khuyến khích chủ động tìm hiểu và học hỏi về xu hướng kiến trúc, vật liệu xây dựng mới, và cách áp dụng chúng vào thiết kế thực tế.

Phối hợp và giao tiếp: Làm việc nhóm hiệu quả với các thành viên trong dự án, học hỏi và phát triển khả năng làm việc đa nhiệm.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp ngành Kiến Trúc tại các trường đại học hoặc cao đẳng.

Phần mềm: Thành thạo các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, SketchUp, Revit, hoặc các phần mềm tương tự.

Thái độ: Chủ động, chăm chỉ, và không ngại học hỏi. Chúng tôi đặc biệt tìm kiếm những ứng viên luôn giữ thái độ tích cực, cầu tiến và sẵn sàng phát triển lâu dài cùng công ty.

Khả năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và chia sẻ ý tưởng một cách rõ ràng, mạch lạc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIGHOMES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc: Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm.

Đào tạo và phát triển: Được hướng dẫn bởi các kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm và tham gia vào các buổi đào tạo về kỹ thuật, công nghệ mới nhất trong ngành kiến trúc.

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện được năng lực và thái độ làm việc tốt.

Hỗ trợ chi phí thực tập: Được hỗ trợ chi phí thực tập và phụ cấp ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIGHOMES VIỆT NAM

