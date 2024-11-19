Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thiết kế concept;
Thiết kế bản vẽ thi công kiến trúc công trình Dân dụng;
Khớp nối kiến trúc với các bộ môn;
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc (ưu tiên trường ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Kiến Trúc Hà Nội)
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế các công trình Dân dụng (đặc biệt là Chung cư, Văn phòng, Công trình cao tầng)
Thành thạo phần mềm văn phòng và các phần mềm chuyên ngành (ưu tiên biết sử dụng phần mềm Revit).
Tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định, có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (nếu phát sinh công việc làm thêm giờ sẽ được tính lương làm thêm theo đúng luật lao động hiện hành) và nghỉ các ngày lễ theo đúng quy định.
Thưởng quý; thưởng năm; thưởng định kỳ các dịp lễ tết và thưởng theo dự án.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
