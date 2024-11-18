Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIGHOMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIGHOMES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIGHOMES VIỆT NAM

Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 373 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Thiết kế kiến trúc: Hỗ trợ đội ngũ thiết kế trong việc phát triển các ý tưởng kiến trúc, tham gia vào quá trình lập phương án thiết kế và hoàn thiện các bản vẽ kiến trúc.
Thiết kế kiến trúc:
Phát triển kỹ năng thực tế: Tham gia vào các dự án thực tế để rèn luyện kỹ năng lập bản vẽ 2D, 3D và cập nhật kiến thức về các phần mềm kiến trúc mới nhất.
Phát triển kỹ năng thực tế:
Nghiên cứu và học hỏi: Luôn được khuyến khích chủ động tìm hiểu và học hỏi về xu hướng kiến trúc, vật liệu xây dựng mới, và cách áp dụng chúng vào thiết kế thực tế.
Nghiên cứu và học hỏi:
Phối hợp và giao tiếp: Làm việc nhóm hiệu quả với các thành viên trong dự án, học hỏi và phát triển khả năng làm việc đa nhiệm.
Phối hợp và giao tiếp:

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp hoặc sinh viên sắp tốt nghiệp ngành Kiến Trúc tại các trường đại học hoặc cao đẳng.
Bằng cấp:
Phần mềm: Thành thạo các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Revit, hoặc các phần mềm tương tự.
Phần mềm:
Thái độ: Chủ động, chăm chỉ, và không ngại học hỏi. Chúng tôi đặc biệt tìm kiếm những ứng viên luôn giữ thái độ tích cực, cầu tiến và sẵn sàng phát triển lâu dài cùng công ty.
Thái độ:
Khả năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và chia sẻ ý tưởng một cách rõ ràng, mạch lạc.
Khả năng giao tiếp:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIGHOMES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc: Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm.
Môi trường làm việc:
Đào tạo và phát triển: Được hướng dẫn bởi các kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm và tham gia vào các buổi đào tạo về kỹ thuật, công nghệ mới nhất trong ngành kiến trúc.
Đào tạo và phát triển:
Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện được năng lực và thái độ làm việc tốt.
Cơ hội thăng tiến:
Hỗ trợ chi phí thực tập: Được hỗ trợ chi phí thực tập và phụ cấp ăn trưa.
Hỗ trợ chi phí thực tập:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIGHOMES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIGHOMES VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIGHOMES VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 373 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

