Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 203 Minh Khai, Hàn Việt Tower - Tầng 4, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG: khảo sát hiện trạng, lên phương án, tư vấn khách;

- ĐỘC LẬP LÊN CONCEPT KIẾN TRÚC;

- Phối hợp giải quyết việc cùng thành viên cùng nhóm;

- Lên list bản vẽ cho hồ sơ thiết kế BVTC từng công trình ;

- Có khả năng tự thực hiện HSTKBVTC.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đúng giờ;

- Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm thiết kế nội thất, kiến trúc;

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc, nội thất – Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề;

- Có khả năng sáng tác, tìm ý tốt + nhanh;

- Hiểu+ thể hiện đúng các chi tiết cấu tạo kiến trúc cơ bản (Lợi thế cho ứng viên đã có va vấp thi công công trình thực tế);

- Hiểu biết về vật liệu thi công (đặc biệt là vật liệu hoàn thiện);

- Hiểu biết về nguyên lý kết cấu, cơ điện;

- Thành thạo Cad+ 1 phần mềm 3D: Max/ hoặc Su... + /Photoshop;

· Ưu tiên ứng viên đã từng thiết kế, thi công hoàn thiện biệt thự liền kề, căn hộ cao cấp, Duplex, Penthouse.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc 7,5 tiếng/ngày; nghỉ 2 ngày thứ 7/ tháng;

-Thu nhập hấp dẫn (tương đương với năng lực): 12-20 triệu/tháng + thưởng (thưởng theo KPI doanh thu, thưởng tháng, thưởng quý hấp dẫn theo năng lực bản thân ...);

-THỬ VIỆC 02 THÁNG NHẬN 100% LƯƠNG;

-Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp;

-06 tháng/ lần xét review tăng lương;

-Chính sách BHXH nghiêm túc;

-Được cung cấp máy tính cấu hình cao phục vụ công việc tốt nhất;

-Thưởng lễ tết & lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin