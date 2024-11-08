Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ bộ phận Triển khai bản vẽ thiết kế công trình như biệt thự, nhà phố, nhà liền kề, villa, nhà hàng, v.v.
Hỗ trợ bộ phận Triển khai bản vẽ thiết kế công trình như biệt thự, nhà phố, nhà liền kề, villa, nhà hàng, v.v.
- Hỗ trợ bộ phận Triển khai bản vẽ xin phép, shop drawing, kiến trúc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng
- Không yêu cầu kinh nghiệm, đam mê và thích về mảng thiết kế
- Sử dụng được phần mềm như AutoCad, hoặc phần mền thiết kế khác
- Không yêu cầu kinh nghiệm, đam mê và thích về mảng thiết kế
- Sử dụng được phần mềm như AutoCad, hoặc phần mền thiết kế khác
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí Thì Được Hưởng Những Gì
- Được nghỉ 12 ngày phép mỗi năm và 10 ngày lễ tết hưởng 100% lương
- Được thưởng theo thành tích trên mỗi dự án thi công + Thưởng KPI + Thưởng Lễ + Thưởng Tết
- Phụ cấp và chế độ phúc lợi theo quy định công ty
- Tham gian BHXH, BHTN; BHYT theo quy định
- Tham gia các khóa đào tạo cho công ty tổ chức
- Du lịch, Teambuiding định kỳ 01 năm/01 lần
- Được thưởng theo thành tích trên mỗi dự án thi công + Thưởng KPI + Thưởng Lễ + Thưởng Tết
- Phụ cấp và chế độ phúc lợi theo quy định công ty
- Tham gian BHXH, BHTN; BHYT theo quy định
- Tham gia các khóa đào tạo cho công ty tổ chức
- Du lịch, Teambuiding định kỳ 01 năm/01 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí
