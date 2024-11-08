Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ bộ phận Triển khai bản vẽ thiết kế công trình như biệt thự, nhà phố, nhà liền kề, villa, nhà hàng, v.v.

-

Hỗ trợ bộ phận Triển khai bản vẽ thiết kế công trình như biệt thự, nhà phố, nhà liền kề, villa, nhà hàng, v.v.

- Hỗ trợ bộ phận Triển khai bản vẽ xin phép, shop drawing, kiến trúc

Hỗ trợ bộ phận Triển khai bản vẽ xin phép, shop drawing, kiến trúc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng

-

Sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng

- Không yêu cầu kinh nghiệm, đam mê và thích về mảng thiết kế

Không yêu cầu kinh nghiệm, đam mê và thích về mảng thiết kế

- Sử dụng được phần mềm như AutoCad, hoặc phần mền thiết kế khác

Sử dụng được phần mềm như AutoCad, hoặc phần mền thiết kế khác

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nghỉ 12 ngày phép mỗi năm và 10 ngày lễ tết hưởng 100% lương

-

Được nghỉ 12 ngày phép mỗi năm và 10 ngày lễ tết hưởng 100% lương

- Được thưởng theo thành tích trên mỗi dự án thi công + Thưởng KPI + Thưởng Lễ + Thưởng Tết

Được thưởng theo thành tích trên mỗi dự án thi công + Thưởng KPI + Thưởng Lễ + Thưởng Tết

- Phụ cấp và chế độ phúc lợi theo quy định công ty

Phụ cấp và chế độ phúc lợi theo quy định công ty

- Tham gian BHXH, BHTN; BHYT theo quy định

Tham gian BHXH, BHTN; BHYT theo quy định

- Tham gia các khóa đào tạo cho công ty tổ chức

Tham gia các khóa đào tạo cho công ty tổ chức

- Du lịch, Teambuiding định kỳ 01 năm/01 lần

Du lịch, Teambuiding định kỳ 01 năm/01 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin