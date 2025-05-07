Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế kiến trúc: Lên ý tưởng, thực hiện bản vẽ 2D và 3D cho các dự án nhà ở dân dụng.

Thiết kế nội thất: Tư vấn, thiết kế các không gian nội thất phù hợp với kiến trúc tổng thể, tối ưu hóa công năng và thẩm mỹ.

Nghiên cứu, áp dụng xu hướng thiết kế kiến trúc và nội thất hiện đại, mang đến không gian sống tiện nghi, đẳng cấp.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận thi công để đảm bảo các thiết kế được triển khai chính xác, đúng tiến độ.

Tham gia gặp gỡ, tư vấn khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và hiện thực hóa mong muốn của họ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Lumion, Photoshop, Revit,...

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc và nội thất nhà ở dân dụng.

Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ cao, đặc biệt là trong thiết kế nội thất.

Hiểu biết về vật liệu, phong thủy và công năng sử dụng trong thiết kế nội thất là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

Nghỉ phép năm theo quy định.

Được cấp laptop phục vụ công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM

