Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM
- Hồ Chí Minh: Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế kiến trúc: Lên ý tưởng, thực hiện bản vẽ 2D và 3D cho các dự án nhà ở dân dụng.
Thiết kế nội thất: Tư vấn, thiết kế các không gian nội thất phù hợp với kiến trúc tổng thể, tối ưu hóa công năng và thẩm mỹ.
Nghiên cứu, áp dụng xu hướng thiết kế kiến trúc và nội thất hiện đại, mang đến không gian sống tiện nghi, đẳng cấp.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận thi công để đảm bảo các thiết kế được triển khai chính xác, đúng tiến độ.
Tham gia gặp gỡ, tư vấn khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và hiện thực hóa mong muốn của họ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Lumion, Photoshop, Revit,...
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc và nội thất nhà ở dân dụng.
Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ cao, đặc biệt là trong thiết kế nội thất.
Hiểu biết về vật liệu, phong thủy và công năng sử dụng trong thiết kế nội thất là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép năm theo quy định.
Được cấp laptop phục vụ công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
