Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Triển khai thiết kế: Triển khai và phát triển hồ sơ dự án từ thiết kế cơ sở đến thiết kế thi công dựa trên thiết kế ý tưởng trước đó, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn

- Quản lý hồ sơ: Cập nhật, lưu trữ và kiểm soát toàn bộ hồ sơ thiết kế, đảm bảo tính thống nhất, dễ truy cập và tối ưu thời gian chỉnh sửa

- Phối hợp: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như kết cấu, Mep… Để đảm bảo tính đồng bộ của dự án

- Sử dụng phần mềm: Thành thạo Revit, Autocad và các phần mềm hỗ trợ thiết kế khác

* Chế độ phúc lợi:

- Lương, thưởng, phụ cấp theo quy định Công ty

- Có đào tạo, training làm việc

- Cân nhắc các vị trí cao hơn phù hợp với sở trường