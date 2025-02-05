Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 17, 96 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai thiết kế: Triển khai và phát triển hồ sơ dự án từ thiết kế cơ sở đến thiết kế thi công dựa trên thiết kế ý tưởng trước đó, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn
- Triển khai thiết kế:
- Quản lý hồ sơ: Cập nhật, lưu trữ và kiểm soát toàn bộ hồ sơ thiết kế, đảm bảo tính thống nhất, dễ truy cập và tối ưu thời gian chỉnh sửa
- Quản lý hồ sơ:
- Phối hợp: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như kết cấu, Mep… Để đảm bảo tính đồng bộ của dự án
- Phối hợp:
- Sử dụng phần mềm: Thành thạo Revit, Autocad và các phần mềm hỗ trợ thiết kế khác
- Sử dụng phần mềm:
* Chế độ phúc lợi:
- Lương, thưởng, phụ cấp theo quy định Công ty
- Có đào tạo, training làm việc
- Cân nhắc các vị trí cao hơn phù hợp với sở trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến Trúc
• Kinh nghiệm làm việc: 02-05 năm
• Từng tham gia thiết kế triển khai cho các giai đoạn của dự án: Chung cư, Khách sạn, Văn phòng, Nhà xưởng

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17th Floor, Newtecons Building, 96 Phan Dang Luu, Ward 5, Phu Nhuan District, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

