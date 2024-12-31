Tuyển Kiến trúc sư Pico HCMC Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Pico HCMC Ltd
- Hồ Chí Minh: Vimedimex Building, 246 Cong Quynh Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, HCMC, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
(Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực showroom)
Mô tả Công việc
• Phân bổ, bố trí hệ thống điện dân dụng ME ( ổ cắm, công tắc, nguồn chờ ...), tính và vẽ được sơ đồ nguyên lý, tính và vẽ được AC (hệ thống ống dẫn từ FCU đến mặt na - FCU có sẳn công suất )
• Bóc tách được bản vẽ xây dựng ( tường trần sàn) hiểu vật liệu liên quan ( thạch cao, sắt , gạch), chi tiết nội thất
• Có thể vẽ được 3d cơ bản ( dựng hình khối ốp vật liệu đơn giản) ( không bắt buộc - có là lợi thế)
• Nhận thông tin, yêu cầu thiết kế của khách hàng từ trưởng phòng hoặc nhân viên dự án
• Khảo sát hiện trạng công trình.
• Thực hiện hồ sơ thiết kế
• Mặt bằng: phân khu chức năng, bố trí vật dụng.
• Ý tưởng : mô tả thiết kế đề xuất bằng hình ảnh.
• 3D: Thực hiện, chỉnh sửa, hoàn thiện bản vẽ phối cảnh theo phương án Chủ đầu tư phê duyệt.
• Triển khai chi tiết kỹ thuật cho các bộ phận dự toán, 2D, thi công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Pico HCMC Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pico HCMC Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
