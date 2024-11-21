Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Xây dựng chiến lược hợp tác với KOL/KOC:
Lập kế hoạch và chiến lược sử dụng KOL/KOC trong các chiến dịch marketing, phù hợp với mục tiêu kinh doanh và định vị thương hiệu.
Xác định phân khúc KOL/KOC (Macro, Micro, Nano Influencers) và các tiêu chí lựa chọn phù hợp với từng chiến dịch.
Tìm kiếm và quản lý KOL/KOC:
Nghiên cứu, tìm kiếm và xây dựng danh sách KOL/KOC tiềm năng.
Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với các KOL/KOC để tối ưu hóa hiệu quả hợp tác.
Thương thảo và quản lý hợp đồng:
Đàm phán các điều khoản hợp tác, bao gồm phí booking, thời gian hợp tác, và các quyền lợi của đôi bên.
Đảm bảo tuân thủ hợp đồng, theo dõi tiến độ và chất lượng công việc của KOL/KOC.
Quản lý và triển khai chiến dịch:
Xây dựng kịch bản, định hướng nội dung, và hướng dẫn KOL/KOC triển khai các hoạt động theo đúng yêu cầu của chiến dịch.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Marketing, Content, Thiết kế) để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả chiến dịch.
Giám sát tiến độ và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả:
Theo dõi các chỉ số KPI của chiến dịch như lượt tiếp cận, tương tác, doanh số bán hàng hoặc các chỉ số khác liên quan đến hiệu quả của KOL/KOC.
Phân tích dữ liệu và lập báo cáo đánh giá hiệu quả hợp tác, từ đó đưa ra đề xuất cải tiến cho các chiến dịch sau.
Quản lý ngân sách:
Xây dựng và quản lý ngân sách dành cho các chiến dịch KOL/KOC.
Đảm bảo chi phí hợp lý và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng:
Theo dõi các xu hướng mới trong lĩnh vực Influencer Marketing, đặc biệt là các nền tảng mới như TikTok, Instagram, YouTube.
Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các KOL/KOC nổi bật hoặc đang có xu hướng phát triển.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng chuyên môn:
Am hiểu sâu về Influencer Marketing, đặc biệt là KOL/KOC và các nền tảng mạng xã hội.
Kỹ năng đàm phán và thương lượng xuất sắc.
Khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án tốt.
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và linh hoạt.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Tố chất:
Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường và mạng xã hội.
Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý đa nhiệm.
Đam mê trong lĩnh vực marketing và xây dựng thương hiệu.

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng xứng đáng
Lương: Thoả Thuận
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.
Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.
Review tăng lương 6 tháng/lần.
Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi
Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.
Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.
Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...)
Chính sách mua hàng nội bộ.
Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.
Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người nói với nhau, không phải là nói về nhau. HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.
Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.
Du lịch công ty.
Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.
Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...
Ghi nhận xứng đáng
Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm.
HAPAS
Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.
Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.
Cơ hội phát triển
Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.
Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.
Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

