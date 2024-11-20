Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 35 Triệu

Mức lương 27 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Samco Building 326 Vo Van Kiet Street, Co Giang Ward, Quận 1

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 27 - 35 Triệu

Là một liên lạc quan trọng giữa khách hàng Nhật và nhóm, thúc đẩy việc trao đổi và nắm rõ các yêu cầu kỹ thuật.

Dịch tài liệu kỹ thuật và các yêu cầu giữa tiếng Nhật và tiếng Việt.

Tham gia các cuộc họp với khách hàng để thu thập yêu cầu, cung cấp thông tin kỹ thuật và đề xuất giải pháp.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên biệt cho việc xử lý sự cố và giải quyết vấn đề.

Hợp tác với các nhà phát triển và kỹ sư để thiết kế và triển khai hệ thống phần mềm và ứng dụng.

Tiến hành kiểm tra hệ thống và tham gia vào quy trình bảo đảm chất lượng.

Đảm bảo tuân thủ các tiến độ và sản phẩm của dự án.

Bảo quản tài liệu liên quan đến cấu hình hệ thống, quy trình và thủ tục.

Với Mức Lương 27 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Nhật và tiếng Việt

Có bằng cử nhân ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm thực tế trong các vai trò như Kỹ sư Hệ thống, Kỹ sư Phần mềm hoặc tương tự.

Hiểu biết sâu sắc về vòng đời phát triển phần mềm và các phương pháp.

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt trong môi trường đa văn hóa.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ và ưu tiên công việc một cách hiệu quả.

Có kinh nghiệm với các thực hành phát triển Agile là một lợi thế.

Gửi CV Tiếng Nhật.

Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi

Cơ hội xét lương 4 lần/năm

Hỗ trợ phí gửi xe, xăng xe đi lại.

Đóng bảo hiểm full lương.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, và tích cực.

Môi trường làm việc bằng tiếng Nhật, có cơ hội giao tiếp tiếng Nhật nhiều.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

