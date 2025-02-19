Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Kỹ sư cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường Điểu Xiển, Tổ 8, khu phố 9, P.Tân Biên, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc gia công cơ khí theo yêu cầu của kỹ sư hoặc trưởng nhóm.
Vận hành và bảo trì máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã được đặt ra.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.
Tham gia vào các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực gia công cơ khí.
Có bằng cao đẳng nghề trở lên
Thành thạo các loại máy móc, thiết bị gia công cơ khí thông dụng.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Nắm vững các quy trình sản xuất.
Có tinh thần trách nhiệm cao và làm việc độc lập.
Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Phụ cấp đồng phục hằng năm.
Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.
Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường Điều Xiển, tổ 8, KP9 , Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

