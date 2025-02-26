Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hệ thống đường ống, giá đỡ, sàn công tác, kết cấu thép cho nhà máy xử lý nước thải, nước cấp, PCCC

Tổ chức thi công lắp đặt tại hiện trường: Bóc tách vật tư cho hệ thống trên

Phối hợp với các bộ môn Xây dựng, Điện, Tự động hóa thi công phần việc của mình dưới sự giám sát của CĐT và TVGS

Làm hồ sơ nghiệm thu, hoàn công phần cơ khí

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy thuộc các ngành: Cơ khí

Có kiến thức về đường ống và kết cấu thép.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Solidwork/Inventor

Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, sáng tạo, trung thực, chịu được áp lực công việc. Khả năng xử lý tình huống.

Sẵn sàng đi công tác xa tùy theo yêu cầu công việc

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo theo đặc thù công việc hiện tại của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN …

Bảo hiểm tai nạn 24/7.

Cơ hội huấn luyện: tham gia các chương trình đào tạo của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Du lịch hàng năm, Teambuiling gắn kết.

Hỗ trợ cơm tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

