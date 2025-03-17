Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B44, khu đấu giá 3Ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu hồ sơ tài liệu kỹ thuật, khảo sát hiện trường lấy thông tin từ Khách hàng, phối hợp với phòng XNK làm rõ về kỹ thuật để hỏi giá, mua hàng.

Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật hàng hóa, phương án thi công phục vụ đấu thầu, triển khai thi công thực tế, giấy tờ hàng hóa, hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu bàn, giao thanh quyết toán.

Thu thập thông tin dữ liệu về Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm vật tư các Nhà máy để lên phương án triển khai

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp các trường kỹ thuật như: Bách khoa, Công Nghiệp, Mỏ, Môi trường… chuyên ngành cơ khí.

Có tinh thần tự học hỏi và phấn đấu không ngừng;

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương trong bản mô tả công việc;

Có sức khỏe, năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát;

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Có kỹ năng hoạch định, quản lý tốt, chịu được áp lực công việc cao;

Tinh thần chủ động, nhanh nhẹn và trung thực trong công việc;

Không ngại di chuyển và đi làm xa nhà trong quá trình triển khai công việc;

Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (10M – 15M ) + Phụ cấp/Trợ cấp + Thưởng doanh thu. Trung bình trên 15M/tháng

Ăn trưa tại Công ty (công ty thuê người nấu ăn, thực phẩm sạch. Nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, vệ sinh)

Hỗ trợ Công tác phí khi đi công tác: 250.000/ngày đêm

Phụ cấp xăng xe đi lại giữa nhà và công ty, phụ cấp điện thoại.

Thưởng các dịp lễ, thưởng tết: 30/4 – 1/5, sinh nhật Công ty, 2/9…. Mỗi dịp 1 triệu đồng

Thưởng cuối năm: tháng lương 13 + thưởng doanh thu. Trung bình 2-6 tháng lương

Tham quan, nghỉ mát: 3 – 4 lần/năm

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện dùng cho việc khám và điều trị bệnh tại các bệnh viên tư, bệnh viện quốc tế.

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Ngày hội gia đình, Year end party, Du xuân, Du lịch, Trung thu, Tiệc các ngày lễ 20/10, 08/03, và hàng loạt các sự kiện diễn ra đều đặn hàng tháng, hàng năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân: đào tạo nội bộ hàng tuần và các khóa học bên ngoài.

Đồng nghiệp, cấp trên thân thiện, hòa đồng, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam

