Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Quảng Thành, Thanh Hóa, Việt Nam, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai các bản vẽ thiết kế, thi công và hoàn công cho các hệ thống điện như thang máng cáp, đèn, ổ cắm…

- Kết hợp bản vẽ với các bên liên quan, kiểm tra các điểm va chạm đưa ra phương án xử lý cho công trường.

- Vẽ các bản vẽ chi tiết lắp đặt, phương án thi công.

- Hỗ trợ công trường chuẩn bị các giấy tờ nghiệm thu, bàn giao.

- Các yêu cầu khác trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo phần mềm AUTOCAD, Revit, MS Office

- Có khả năng làm việc độc lập và kết hợp đội nhóm dưới áp lực công việc cao.

- Tiếng Anh kỹ thuật giao tiếp cơ bản

- Sẵn sàng làm việc tại các tỉnh thành khác.

- Kỹ năng giao tiếp

- Tin học văn phòng thành thạo.

Chế độ phúc lợi:

Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

