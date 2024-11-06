Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ sư QS, QA-QC, Shopdrawing, hiện trường

Làm hồ sơ chất lượng/Hồ sơ Pháp lý công trình.

Nghiệm thu công tác thi công, khối lượng các đội nhân công.

Đọc các bản vẽ thiết kế và tính toán khối lượng công trình, dự trù vật tư..theo tiến độ, kế hoạch thi công và

Dự chi ngân sách

Làm các Hồ sơ Thanh quyết toán Công trình.

Thực hiện các công việc theo phân công của Chỉ huy Trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ sư QS, QA-QC, Shopdrawing, hiện trường

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp nghiệp.

Có trình độ và kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên, thành thạo các phần mềm Autocad, SAP, ETAB, MS office

Đối với KS công trường yêu cầu biết bóc tách khối lượng, hiểu rõ các quy trình QA, QC, QS

Có chứng chỉ hành nghề xây dựng

Có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm đối với công việc

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng gắn bó lâu dài với Công ty.

Có thể đi công tác tại những địa bàn do CC14 thi công

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 7

Hỗ trợ ăn trưa và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc)

Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...

Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.

Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.