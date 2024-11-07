Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 6 ngõ 73 La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường

Đi Quản lý, giám sát tại hiện trường công trình theo sự phân công của Lãnh Đạo

Yêu Cầu Công Việc

+ Đã từng làm vị trí tg đương là 1 lợi thế

+ Kinh nghiệm 1-2 năm

+ Biết về Auto cad 2D, project, kết cấu làm đường, đọc được bản vẽ, bóc tách khối lượng, tin học văn phòng và làm được hồ sơ.

+ Đi được nhiều nơi theo yêu cầu của lãnh đạo

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương từ 15-20tr (thoả thuận theo Năng lực)

Ko chậm nợ lương, chế độ đầy đủ theo quy định nhà nước

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

