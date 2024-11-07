Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 6 ngõ 73 La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đi Quản lý, giám sát tại hiện trường công trình theo sự phân công của Lãnh Đạo
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Đã từng làm vị trí tg đương là 1 lợi thế
+ Kinh nghiệm 1-2 năm
+ Biết về Auto cad 2D, project, kết cấu làm đường, đọc được bản vẽ, bóc tách khối lượng, tin học văn phòng và làm được hồ sơ.
+ Đi được nhiều nơi theo yêu cầu của lãnh đạo
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 15-20tr (thoả thuận theo Năng lực)
Ko chậm nợ lương, chế độ đầy đủ theo quy định nhà nước
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic
