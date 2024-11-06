Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KDC Tăng Long Garden, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên bản vẽ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật, triển khai lập dự toán theo từng yêu cầu đơn hàng
Lên bản vẽ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật
triển khai lập dự toán
Nghiên cứu, phát triển phương án thiết kế-dự toán ngày càng tối ưu
Nghiên cứu
phát triển
Các công việc khác từ quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu.
Không yêu cầu.
Học vấn: Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường
Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường
Kinh nghiệm: KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM, được đào tạo.
.
Kỹ năng: Thông thạo CAD/Revit, giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện
Thông thạo CAD/Revit, giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện
Tính cách: Trung thực, hòa đồng, trách nhiệm, chịu khó
Trung thực, hòa đồng, trách nhiệm, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8-15 triệu (tùy theo năng lực) + thưởng dự án.
8-15 triệu (tùy theo năng lực
Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến.
phát huy năng lực
thăng tiến
Được hưởng thu nhập theo năng lực công việc.
thu nhập theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4 KDC Tăng Long Garden, 105 Đường số 8, KP Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

