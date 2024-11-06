Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KDC Tăng Long Garden, Quận 9
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên bản vẽ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật, triển khai lập dự toán theo từng yêu cầu đơn hàng
Nghiên cứu, phát triển phương án thiết kế-dự toán ngày càng tối ưu
Các công việc khác từ quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường
Kinh nghiệm: KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM, được đào tạo.
Kỹ năng: Thông thạo CAD/Revit, giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện
Tính cách: Trung thực, hòa đồng, trách nhiệm, chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng: 8-15 triệu (tùy theo năng lực) + thưởng dự án.
Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến.
Được hưởng thu nhập theo năng lực công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
