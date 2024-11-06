Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC Tăng Long Garden, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên bản vẽ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật, triển khai lập dự toán theo từng yêu cầu đơn hàng

Nghiên cứu, phát triển phương án thiết kế-dự toán ngày càng tối ưu

Các công việc khác từ quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu.

Học vấn: Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường

Kinh nghiệm: KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM, được đào tạo.

Kỹ năng: Thông thạo CAD/Revit, giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện

Tính cách: Trung thực, hòa đồng, trách nhiệm, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8-15 triệu (tùy theo năng lực) + thưởng dự án.

Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến.

Được hưởng thu nhập theo năng lực công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU MÔI TRƯỜNG KING POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.