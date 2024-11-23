Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42/36D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc lập các hồ sơ về môi trường:
Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;
Báo cáo khai thác nước ngầm;
Kế hoạch vận hành thử nghiệm;
Đánh giá tác động môi trường sơ bộ;
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ;
Một số công việc chuyên môn liên quan đến phòng Tư Vấn.
Làm việc với cơ quan ban ngành cần thiết phục vụ cho việc hoàn thành hồ sơ dự án.
Tham mưu cho TGĐ và các phòng ban trong Công ty về các Quy định về luật môi trường để thay đổi kịp thời.
Lên các chi phí để thực hiện dự án (chi phí để hoàn thành 1 dự án)
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ ;Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến Môi trường.
Kinh nghiệm làm việc: Từ 2-5 năm tại vị trí tương đương.
Từ 2-5 năm tại vị trí tương đương
Am hiểu về Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định, Thông tư hiện hành về môi trường (Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14)
Ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp và dịch thuật hồ sơ tương đối.
Có khả năng thuyết trình là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận khi phỏng vấn
Thưởng lễ, Tết, phép năm theo quy định của nhà nước
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Được tham gia đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung năng động.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42/36D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

