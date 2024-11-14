Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 04 Lê Liễu, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá tác động môi trường của các dự án, công trình.

Thu thập, phân tích số liệu môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Tham gia xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 14001,...)

Tư vấn cho các đơn vị về các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Thu nhập cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thưởng các dịp lễ tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt

