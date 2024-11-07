Tuyển Kỹ sư môi trường TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10E Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng kịch bản diễn tập ứng phó sự cố môi trường cho doanh nghiệp;
Triển khai tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, tập huấn, ứng phó sự cố môi trường cho các địa phương;
Thường xuyên cập nhật bổ sung kịp thời các nội dung vào chương trình tập huấn, huấn luyện, đào tạo cho phù hợp với từng khách hàng;
Tư vấn hỗ trợ khách hàng, chăm sóc khách hàng để nắm bắt thông tin kịp thời về chương trình huấn luyện, tập huấn, đào tạo, ứng phó;
Các công việc khác được phân công bởi Trưởng Đại diện/Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có bằng cao đẳng trở lên liên quan đến chuyên ngành hóa, môi trường;
Ưu tiên có kinh nghiệm đào tạo;
Sử dụng PowerPonit thành thạo;
Có khả năng tổng hợp, phân tích và nắm bắt thông tin;
Có thể đi công tác (3 - 5 ngày).

Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 -12 triệu (tùy vào năng lực) + thưởng theo kế hoạch doanh thu + thưởng đột xuất + Phụ cấp đào tạo+ Phụ cấp khác;
Được hưởng đầy đủ các chế độ về ngày nghỉ, ngày lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
Môi trường làm việc năng động;
Được đi nhiều nơi (đặc biệt là vùng biển) trong các chuyến công tác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Miền Bắc; Miền Nam; Miền Trung; Nội tỉnh và lân cận; Toàn quốc;

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

