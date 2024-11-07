Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Khảo sát, đưa phương án công nghệ xử lý nước cấp, lọc nước, xử lý nước thải

- Thiêt kế quy trình công nghệ, mặt cắt, mặt bằng thiết bị công nghệ

- Tính toán, bóc tách khối lượng, báo giá hạng mục công nghệ

- Triển khai bản vẽ shopdrawing, bản vẽ hoàn công HTXLNT, nước cấp

- Triển khai hồ sơ thẩm tra

- Giám sát tác giả

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên, chuyên ngành Môi trường, cấp thoát nước hoặc các lĩnh vực liên quan

- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên. Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm tính toán, thiết kế xử lý nước thải, nước cấp.

- Sử dụng thành thạo Autocad, revit

- Độ tuổi: Nam từ 22 đến 35 tuổi

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12,000,000 - 18,000,000

- Hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty, công đoàn

- Thưởng lễ tết, lương tháng 13... đầy đủ theo quy định

- Hưởng đầy đủ về BHYT, BHXH.... theo luật lao động

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

