Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Kỹ sư môi trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Khảo sát, đưa phương án công nghệ xử lý nước cấp, lọc nước, xử lý nước thải
- Thiêt kế quy trình công nghệ, mặt cắt, mặt bằng thiết bị công nghệ
- Tính toán, bóc tách khối lượng, báo giá hạng mục công nghệ
- Triển khai bản vẽ shopdrawing, bản vẽ hoàn công HTXLNT, nước cấp
- Triển khai hồ sơ thẩm tra
- Giám sát tác giả
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên, chuyên ngành Môi trường, cấp thoát nước hoặc các lĩnh vực liên quan
- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên. Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm tính toán, thiết kế xử lý nước thải, nước cấp.
- Sử dụng thành thạo Autocad, revit
- Độ tuổi: Nam từ 22 đến 35 tuổi

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12,000,000 - 18,000,000
- Hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty, công đoàn
- Thưởng lễ tết, lương tháng 13... đầy đủ theo quy định
- Hưởng đầy đủ về BHYT, BHXH.... theo luật lao động
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 144 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

