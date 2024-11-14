Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 50 Đường số 4, Khu đô thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, Tp.HCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát mặt bằng phối hợp thực hiện bản vẽ thi công, chi tiết và bóc tách khối lượng công trình
Lập biện pháp thi công, tiến độ thực hiện.
Chỉ đạo, giám sát trực tiếp thi công tại công trình.
Nghiệm thu khối lượng công việc với TVGS, CĐT.
Làm hồ sơ nghiệm thu và bản vẽ hoàn công.
Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn: Xây dựng / Môi trường
Thành tạo tin học vp, aotucad, các phần mềm ứng dụng, cad, 3d,...
Kỹ năng quản lý, kỹ năng hoạch định, tổ chức, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch.
Trung thực, nhiệt tình công tác; Năng động và quyết đoán.
Làm việc tận tâm và chấp nhận thử thách.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết, quà sinh nhật
Thưởng theo doanh, lương và phụ cấp sẽ tăng dần theo thời gian làm việc;
12 ngày phép năm.
Được hỗ trợ tiền nhà nghỉ, chi phi đi lại khi đi công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD
