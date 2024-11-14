Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 Đường số 4, Khu đô thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, Tp.HCM, Thủ Đức

Khảo sát mặt bằng phối hợp thực hiện bản vẽ thi công, chi tiết và bóc tách khối lượng công trình

Lập biện pháp thi công, tiến độ thực hiện.

Chỉ đạo, giám sát trực tiếp thi công tại công trình.

Nghiệm thu khối lượng công việc với TVGS, CĐT.

Làm hồ sơ nghiệm thu và bản vẽ hoàn công.

Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Chuyên môn: Xây dựng / Môi trường

Thành tạo tin học vp, aotucad, các phần mềm ứng dụng, cad, 3d,...

Kỹ năng quản lý, kỹ năng hoạch định, tổ chức, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch.

Trung thực, nhiệt tình công tác; Năng động và quyết đoán.

Làm việc tận tâm và chấp nhận thử thách.

Thưởng lễ, Tết, quà sinh nhật

Thưởng theo doanh, lương và phụ cấp sẽ tăng dần theo thời gian làm việc;

12 ngày phép năm.

Được hỗ trợ tiền nhà nghỉ, chi phi đi lại khi đi công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD

