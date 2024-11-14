Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 50 Đường số 4, Khu đô thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, Tp.HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát mặt bằng phối hợp thực hiện bản vẽ thi công, chi tiết và bóc tách khối lượng công trình
Lập biện pháp thi công, tiến độ thực hiện.
Chỉ đạo, giám sát trực tiếp thi công tại công trình.
Nghiệm thu khối lượng công việc với TVGS, CĐT.
Làm hồ sơ nghiệm thu và bản vẽ hoàn công.
Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Xây dựng / Môi trường
Thành tạo tin học vp, aotucad, các phần mềm ứng dụng, cad, 3d,...
Kỹ năng quản lý, kỹ năng hoạch định, tổ chức, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch.
Trung thực, nhiệt tình công tác; Năng động và quyết đoán.
Làm việc tận tâm và chấp nhận thử thách.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, Tết, quà sinh nhật
Thưởng theo doanh, lương và phụ cấp sẽ tăng dần theo thời gian làm việc;
12 ngày phép năm.
Được hỗ trợ tiền nhà nghỉ, chi phi đi lại khi đi công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 50 Đường số 4, Khu đô thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

