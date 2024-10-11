Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 163 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Lập dự toán công trình xây dựng, hoàn thiện nội thất cao cấp.
- Bóc tách kiểm tra khối lượng, bóc tách chi phí, báo giá thi công các công trình.
- Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.
- Cập nhật giá cả, thị trường vật tư thiết bị, các hệ số tính toán giá thành công trình, các văn bản pháp quy về lập & quản lý chi phí xây dựng công trình.
- Liên hệ với nhà cung cấp để trao đổi giá cả, chủng loại vật tư.
- Lập định mức vật tư sử dụng cho công trình.
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Cấp Trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, kiến trúc.
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm dự toán xây dựng, đo, bóc tách khối lượng, lập dự toán, hồ sơ thầu.
- Đọc và hiểu được bản vẽ thiết kế xây dựng, thi công nội, ngoại thất
- Thành thạo phần mềm dự toán G8, Autocad, các phần mềm tin học liên quan.
- Có khả năng bóc tách khối lượng chính xác, kiến thức tốt về vật liệu hoàn thiện, đơn giá thi công nội thất.
- Giao tiếp tốt, có khả năng thương lượng & đàm phán.
- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, chịu được cường độ làm việc cao.
- Sẵn sàng đi công tác tại các dự án của công ty khi cần thiết.
- Ưu tiên ứng viên đã làm CĐT hoặc nhà thầu nội thất chuyên nghiệp: Alliance; TTT; BoHo; 3T; NEM..

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20-25 triệu (tuỳ thuộc năng lực). Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến. Được tham gia bảo hiểm đầy đủ: BHYT, BHTN, BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13 Phúc lợi khác: Cơm theo ca làm việc (1 suất ăn trưa và 1 ăn xế/ ngày ), sinh nhật Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7 (8h30 – 18h00, thứ 7 làm 2 tuần/tháng)
Lương: 20-25 triệu (tuỳ thuộc năng lực).
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ: BHYT, BHTN, BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13
Phúc lợi khác: Cơm theo ca làm việc (1 suất ăn trưa và 1 ăn xế/ ngày ), sinh nhật
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7 (8h30 – 18h00, thứ 7 làm 2 tuần/tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-qs-thu-nhap-20-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job211328
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager American Taiwan Biopharm Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD Thlone JSC
1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD Ms Ngân English
350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Vie Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu Công ty cổ phần Vie Healthcare
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AA Decor Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu Bảo Ngọc Store
4 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Homi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Homi Cosmetic
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Intes Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD Intes Co., Ltd
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Ideal Life (IZIon24) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Ideal Life (IZIon24)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RT Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Manager CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 2 USD Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên First Commercial Bank Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận First Commercial Bank Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 15 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
500 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD GSM
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Vietnam Total Design & Construction Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD Vietnam Total Design & Construction Co.,ltd
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing GEEK Up làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GEEK Up
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm